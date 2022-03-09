Мишустин призвал поддержать баланс цен на рынке продовольствия

9 мар. 15:42

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости поддерживать баланс цен на рынке продовольствия.

По его словам, для этого правительство отслеживает ситуацию со стоимостью социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия.

Мишустин также отметил, что "зерно из России пользуется хорошим спросом за рубежом, его стоимость увеличивается … и в этой ситуации надо обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность".

Далее глава Кабмина сообщил о выделении правительством 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат, которые понесли российские предприятия.