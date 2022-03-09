Air Astana ограничивает число рейсов в Россию

9 мар. 15:36

Казахстанская авиакомпания Air Astana, один из крупнейших авиаперевозчиков страны, по производственным причинам вынуждена приостановить ряд полетов в российские города, - сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Группа компаний Air Astana по производственным причинам была вынуждена временно приостановить ряд рейсов из Казахстана в города Российской Федерации. В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву и обратно", - цитирует сообщение ТАСС.

Перевозчик прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. В случае успеха Air Аstana и FlyArystan возобновят полеты в города России в начале следующей недели, говорится в сообщении.