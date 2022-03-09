Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Египта

9 мар. 15:12

В среду, 9 марта, состоялся телефонный разговор президентов Египта и России Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады.

В ходе беседы стороны обсудили российско-украинский кризис. "Египетский лидер подчеркнул важность превалирования диалога. Египет поддерживает все дипломатические усилия, нацеленные на быстрое урегулирование кризиса в политическом плане для предотвращения ухудшения ситуации", - говорится в заявлении Рады.

Также отмечается, что Египет готов поддержать дипломатические усилия действиями как двустороннего характера, так и подразумевающими участие многих сторон.

Помимо этого, Владимир Путин и Абдель Фатах ас-Сиси поговорили о способах укрепления стратегического сотрудничества России Египта через различные совместные проекты.