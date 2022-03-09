Цены на топливо в России устремились вниз

9 мар. 15:08

Стоимость самой популярной марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сегодня упала почти на 9%, опустившись ниже 40 тыс рублей за т, - свидетельствуют данные торгов.

В европейской части России бензин Аи-92 подешевел на 8,81%, до 39 398 рублей за т. Бензин Аи-95 подешевел сразу на 11,85%, до 40 990 рублей за т, что почти на 20 тыс рублей меньше рекордного значения в 60 570 рублей, датированного 24 сентября 2021 года, - передает РИА Новости.

Подешевело и дизельное топливо, но менее заметно - на 0,97%, до 48 602 рублей за т. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 3,33%, до 47 972 рублей, зимнего - на 3,7%, до 48 849 рублей.