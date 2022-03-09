Ночью на Крым обрушится снежная буря

9 мар. 14:46

Уже сегодня вечером на Крым обрушится непогода – она будет бушевать всю ночь и целый день завтра, - говорится в штормовом предупреждении, объявленном главным управлением МЧС России по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Вечером 9 марта, в течение суток 10 марта в южных, центральных, восточных районах и в горах Крыма ожидаются очень сильный снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, в порывах до 25 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Спасатели просят жителей полуострова и туристов отложить прогулки у моря, а на улице держаться подальше от ветхих конструкций и рекламных щитов.