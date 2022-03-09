Турция может помирить Киев с Москвой

9 мар. 15:50

Еще до начала спецоперации России на Украине Турция пыталась свести президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы предотвратить эскалацию. Тогда инициатива Эрдогана была сорвана. Сможет ли Анкара примирить Киев и Москву со второй попытки?

Прошло две недели c начала военных действий в Украине. Тема крайне эмоциональная и сложная. Помимо самих боев есть много сопутствующих фундаментальных вопросов: обоснованность спецоперации, драконовские санкции и будущее российской экономики. Все эти темы требуют тщательного анализа и в одном материале раскрыть их невозможно, да и рановато. Такие серьезные исторические события, как военные действия, в краткосрочной перспективе не поддаются анализу. Вспомните 2015 год, когда российские ВКС вошли в Сирию. Тогда чуть ли не весь Запад и некоторые наши эксперты доказывали, что это авантюра, что российская авиация ни на что не способна. В итоге прошло семь лет, и Сирия фактически спасена от развала. Стабилизирующую роль России оценили даже некоторые европейские эксперты.

С учетом этого мы пока на время оставим в стороне все перечисленные вопросы и сконцентрируемся на одной насущной теме: как завершить спецоперацию в максимально выигрышной для России и для Украины позиции? В нынешней ситуации надо ясно понимать, что военные действия для России не являются самоцелью. У руководства в Кремле нет никаких претензий к украинскому народу. Россияне не пришли на Украину убивать украинцев. Это результат глобальной геополитической схватки и претензий к руководству в Киеве.

Для России важно, чтобы Украина не повернулась спиной к исторической родине, чтобы она не вошла в НАТО и по периметру российских границ не появлялись натовские военные базы и биолаборатории. А ведь именно это происходило последние 8 лет. Во-вторых, постоянные словесные нападки на Крым все это время служили источником раздражения Москвы. Кремль хочет, чтобы Украина приняла свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией, иной подход является посягательством на чужую, российскую территорию. В-третьих, Москва добивалась отказа от обстрелов Донбасса и его мирных жителей. Еще вчера Россия готова была на автономию для ЛДНР в составе Украины, но сейчас, уже после признания независимости, такой компромисс невозможен. По сути, эскалация 24 февраля началась во многом из-за того, что Владимир Зеленский не только отказывался дать Донбассу автономию, но и готовил масштабную спецоперацию. Это сегодня публично доказали обнаруженные Минобороны России документы нацгвардии Украины.

Теперь возникает вопрос. А должен ли принять российские условия Зеленский? Если исходить из его желаний и желаний его окружения, то, конечно, он должен отвергнуть их, но если держать в уме, что политика – искусство возможного, то другого выхода у Зеленского нет. Запад все, что мог, уже сделал, не создавая для себя военных рисков, ввел почти все санкции против России и начал поставлять вооружения Украине. То есть терять Кремлю в отношениях с ЕС и США нечего, шага назад нет. Спецоперация, как говорит российское Минобороны, будет продолжена. Поэтому для Зеленского сейчас нужно как можно раньше принять пускай болезненное, пускай рискованное, пускай непопулярное, но единственно возможное решение.

Время сейчас работает не на киевский режим. Лучше принять российские условия прямо сейчас, чем ждать, когда в офисе Зеленского появятся бойцы Росгвардии. От Украины требуется: невступление в НАТО, признание Крыма российской территорией, ДНР и ЛНР - независимыми государствами. Зеленский уже проявил определенную готовность пойти на компромисс: в интервью ABC News он сказал о возможности обсудить статус ЛДНР и Крыма и выразил разочарование в НАТО. 10 марта в Анталье пройдут первые переговоры на высоком уровне. На турецкой территории встретятся главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

У Зеленского есть шанс уже завтра закончить конфликт с Россией. Просто передать через своего министра готовность пойти на сделку с Россией. Хватит ли на это решимости Зеленского, сказать трудно, но сам факт того, что переговоры пройдут в Анталье говорит о растущей роли Турции в решении кризиса. Если раньше посредниками пытались выступить Германия и Франция, то после санкций Россия их всерьез не воспринимает В отличие от натовских союзников, турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану хватило мудрости сохранить и нейтралитет, и равноблизкие отношения с Россией и Украиной. Санкции против России он не вводит, а Киеву оказывает гуманитарную помощь.

Так что и у российского, и украинского МИД есть доверие к турецкой стороне. Понятно, что за один день конфликт не разрешить. Но, вспоминая опыт предыдущих успешных российско-турецких сделок по Сирии и Ливии, мы можем ожидать, что в Анкаре удастся договориться и по Украине.