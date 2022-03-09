Боррель призвал жителей Европы к экономии энергии

9 мар. 14:29

Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратился к жителям Европы с призывом снижать потребление энергии.



Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы снизить общую зависимость от российского газа.



"Мы должны перерезать пуповину, которая соединяет нас с Россией, прекратить финансовые потоки... Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года… Это требует макроэкономических, технических мер, но и граждане должны меньше использовать систему отопления", - сказал Боррель в ходе своего выступления перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.



Глава европейской дипломатии обратил внимание на то, что нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа. "Это так же, как снижать потребление воды во время засухи или надевать маску во время пандемии коронавируса", - цитирует его ТАСС.



Боррель отметил, что Европа слишком поздно начала снижать зависимость от российских энергоресурсов. "Когда Россия присоединила Крым, мы говорили о необходимости снизить нашу зависимость от российского газа… Но вместо того, чтобы ее снизить, мы ее увеличили", - пояснил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности