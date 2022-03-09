Почтальонами на Кубани будут работать беженцы

9 мар. 14:21

В 36 регионах России заработала программа по приему на работу людей со статусом беженцев, ее запустили в "Почте России", в том числе и на Кубани, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Вынужденные переселенцы смогут устроиться на вакансии операторов связи и почтальонов в почтовые отделения края. Для этого понадобится только удостоверение беженца. Оформление возможно по срочному или бессрочному трудовому договору, в том числе на частичную занятость", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Вся информация о вакансиях уже размещена на сайте "Почты России". Соискателю нужно лишь выбрать интересующую его вакансию и ввести свои контактные данные, после чего с ним свяжется специалист по подбору персонала.