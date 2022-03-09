Путин проведет в среду ряд международных переговоров

9 мар. 13:59

В среду, 9 марта, у президента России Владимира Путина запланированы несколько международных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сегодня Владимир Путин работает в Кремле, у него будет достаточно насыщенный день с точки зрения международных телефонных переговоров. "Телефонная дипломатия продолжается, и весьма активно. Сегодня целый ряд разговоров у него намечен", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков уточнил, что российский лидер уже переговорил с президентом Сенегала Маки Салем.