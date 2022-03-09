Развитием "Архыза" займется якорный инвестор

9 мар. 13:57

К дальнейшему развитию карачаево-черкесского горнолыжного курорта "Архыз" будет привлечен якорный инвестор - дорожную карту об этом подписал вице-премьер РФ Александр Новак, - сообщили в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"В настоящее время институт развития "Кавказ.РФ" управляет тремя всесезонными горными курортами на Северном Кавказе. "Архыз" на сегодня - самый популярный из них. За восемь лет существования управляющая компания вывела курорт на самоокупаемость и турпоток порядка 700 тыс человек в год, и эта цифра ежегодно растет на 10-15%. Уверен, что привлечение частных инвестиций даст дополнительный стимул развитию курорта. Речь, в первую очередь, о продолжении строительства необходимой инфраструктуры", - отметил Новак, передает ТАСС.

До конца текущего 2022 года будут разработаны проекты учредительных документов новой управляющей компании АО "Управляющая компания "Архыз", что будет утверждено соответствующим распоряжением кабмина, - говорится в сообщении.