Собянин поручил развивать систему социальной защиты Москвы

9 мар. 13:48

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать систему социальной защиты с учетом складывающейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба мэра, комплекс утвержденных мер предусматривает безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями Москвы.

Также будет создана новая система социальной адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах, расширение доступности и повышение качества электронных социальных услуг. Планируется развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся москвичам, а также продолжение развития сети центров московского долголетия – клубов для встреч и общения пожилых людей.