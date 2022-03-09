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Собянин поручил развивать систему социальной защиты Москвы

Собянин поручил развивать систему социальной защиты Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин  поручил развивать систему социальной защиты с учетом складывающейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба мэра, комплекс утвержденных мер предусматривает безусловное выполнение действующих социальных обязательств перед жителями Москвы.

Также будет создана новая система социальной адаптации и улучшение качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающими в домах-интернатах, расширение доступности и повышение качества электронных социальных услуг. Планируется развитие принципов адресности и проактивного подхода при предоставлении мер социальной поддержки нуждающимся москвичам, а также продолжение развития сети центров московского долголетия – клубов для встреч и общения пожилых людей.

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