Азербайджан берет на вооружение турецкую антикоронавирусную вакцину

9 мар. 13:32

В Азербайджане стартует третья фаза клинических испытаний турецкой антикоронавирусной вакцины TurkoVac.

Сегодня в Баку прибывает делегация Управления здравоохранения Турции (TUSEB), которая и подпишет протокол о начале клинических испытаний вакцины между Азербайджаном и Турцией, - передает Sputnik Азербайджан..

Напомним, вакцина TurkoVac против коронавируса была разработана в сотрудничестве с Университетом Эрджиес (ERU) и Управлением здравоохранения Турции (TUSEB) при министерстве здравоохранения Турции. TurkoVac планируют использовать в Азербайджане, Аргентине, Пакистане, Польше и Колумбии.