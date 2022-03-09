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"Жигули" в Астрахани протаранили маршрутку, есть пострадавшие

&quot;Жигули&quot; в Астрахани протаранили маршрутку, есть пострадавшие

Сегодня в Астрахани ВАЗ-2115 врезалась в маршрутную "Газель", - сообщили в управлении МВД РФ по региону.

"На перекрестке улиц Адм. Нахимова и Каширская "Ваз-2115", за рулем которого был мужчина 2000 года рождения, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с микроавтобусом, следовавшем по маршруту N1с. Травмы получили пять человек", - рассказал представитель управления, передает "Интерфакс".

Пострадали водитель и пассажир легковушки, а также три пассажира автобуса, все они госпитализированы.

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