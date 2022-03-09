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Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против бизнесменов из РФ

Постпреды стран ЕС согласовали новые санкции против бизнесменов из РФ

Постоянные представители стран ЕС согласовали новые санкции в отношении российских руководителей и бизнесменов, а также членов их семей, информирует французское председательство в Совете ЕС.

"Одобрение новых санкций против российских руководителей и олигархов, членов их семей, причастных к российскому вторжению на Украину", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении.

Уточняется, что данные санкции дополнят уже действующие ограничения. "В частности, принятые меры направлены на отключение от системы SWIFT трех белорусских банков", - сообщает представительство.

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