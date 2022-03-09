МИД РФ назвал цель спецоперации на Украине

9 мар. 12:57

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что спецоперации РФ не преследует цели свержения действующей власти на Украине, так как она направлена на защиту Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ее демилитаризацию и денацификацию, а также на устранение военной угрозы для России.

"В ее задачи не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения", - сказала она.

Ранее Захарова заявляла, что страны Запада упустили множество имеющихся у них шансов на прекращение дискриминационной политики в отношении россиян и России.