Морозы в Москве отступят к выходным

9 мар. 12:25

В выходные в Москве ожидаются плюсовые дневные температуры, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

"В выходные морозы пойдут на убыль, потому что атмосферное давление немного понизится, и мы будем находиться между антициклонами. В субботу 12 числа при переменной облачности ночью без существенных осадков, а вот днем уже местами возможны небольшие осадки", - сообщила специалист.

Ночью в субботу в столице до минус 8-10, по области до минус 13. Дневная температура в Москве составит ноль - плюс два.

В воскресенье атмосферное давление останется повышенным, но будет облачно, в ночь возможен местами небольшой снег, днем небольшие осадки.

"Отрицательные температуры в ночные часы еще составят порядка минус 3-5 градусов в Москве, по области до минус 8. Дневная температура в городе будет положительной, по области до минус 2 градусов", - поделилась Позднякова.

В последующие дни в регионе сохранится повышение ночной и дневной температуры. В начале следующий недели температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на несколько градусов.