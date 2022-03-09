"Белавиа" приостановила вылеты в Краснодар и Тель-Авив

9 мар. 12:22

Национальная белорусская компания "Белавиа" отменила полеты в Краснодар и Тель-Авив в ближайшие дни, информирует пресс-служба перевозчика.

"09.03.2022 и 13.03.2022 отменены рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск. 10 и 13 марта отменены рейсы по маршруту Минск - Тель-Авив - Минск", - сообщает воздушная гавань.

"Белавиа" уточнила также, что по измененному расписанию планируются рейсы в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алма-Ату, Сочи, Дубай.

В пресс-службе пояснили, что отмена полетов связана с коррекцией расписания рейсов. Коррекция производится из-за закрытия части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации.

По расписанию выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан.