Непогода снова закрыла Верхний Ларс для грузовиков

9 мар. 11:58

Власти Грузии снова ввели временный запрет на передвижение грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды – виной тому снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 10:15 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".