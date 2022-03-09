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Непогода снова закрыла Верхний Ларс для грузовиков

Непогода снова закрыла Верхний Ларс для грузовиков

Власти Грузии снова ввели временный запрет на передвижение грузовиков по  Военно-Грузинской дороге из-за непогоды – виной тому снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 10:15 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

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