В Грузии не заметили "наплыва россиян" в страну

9 мар. 11:52

В МВД Грузии опровергли информацию о том, что в последние дни в страну массово еду россияне и белорусы.

"В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тысяч граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тысяч российских граждан", - рассказал в среду глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

В настоящее время, добавил министр, граждане России прибывают в страну из Турции и Армении.

"Очень много российских граждан из Северокавказских республик - дагестанцы, чеченцы, в основном женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из-за прекращения полетов, и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП "Ларс" на родину", - пояснил он.

В Грузии за последние дни остаются около трех тысяч россиян. "Более 100 граждан мы не впустили в страну по разным причинам", - добавил Гомелаури.