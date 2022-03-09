Доллар уже стоит 120 рублей

Сегодня в ходе утренних торгов на Московской бирже доллар снова обновил исторический максимум, взяв планку в 119,91 рублей.

Часом ранее расчетами "завтра" на 10.36 мск доллар подскочил на 12,36 рубля, до 117,36 рубля, курс евро – на 8,44 рубля, до 127,43 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.42 мск рос на 15,81 рубля - до 120,81 рубля, курс евро – на 10,51 рубля, до 129,5 рубля, следует из данных торгов.

Текущие верхние рамки курса доллара и евро - 120,83 рубля и 131,21 рубля соответственно, сообщили трейдеры.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, в текущей обстановке государство предпочитает не вмешиваться в движение курса рубля. "О поддержке рубля государство, если и думает сейчас, то не собирается этим заниматься в ближайшее время, пока не понятны тенденции курса", - сказал он.

Ситуация такова, что курс валюты на бирже перестал коррелировать с курсами в банках, из-за чего валютные интервенции Центробанка на ММВБ становятся неэффективными. "По сути дела, мы наблюдаем косвенную множественность курсов валют. К примеру, если сейчас курс доллара на бирже составляет порядка 120 рублей, то те, кто войдут на свои счета в банках, чтобы купить валюту, увидят совершенно другие цены – 150-160 рублей за доллар. А это означает, что реальный рыночный курс, определяемый торгами на бирже, мало что значит, так как по нему сделки с физическими лицами практически не осуществляются", - пояснил экономист.

"Поскольку покупка валюты в банках стоит совершенно других денег, чем покупка валюты на бирже, государству временно нет смысла влиять на курс продажи валюты. На мой взгляд, позиция наших финансовых властей пока что именно такова: наблюдать за происходящим. Это обычная тактика, пока нет совершенно четкой ясности в перспективах улучшения ситуации, тем более с учетом замороженных резервов. Сейчас Центробанк скорее постарается избегать тему поддержки рубля", - подчеркнул Александр Абрамов.