Непогода закрыла перевал Паравани

9 мар. 11:34

Из-за сильного снегопада и плохой видимости на перевале Паравани в Восточной Грузии действуют ограничения для автомобилистов. Об этом сообщает Департаментаавтомобильных дорог Грузии.

Уточняется, что движение на 94-110 километре (перевал Паравани) дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда запрещено для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, передает Sputnik Грузия.

В департаменте отметили, что на остальных участках дороги движение свободно.