В России выявили 58 675 случаев COVID-19

9 мар. 11:33

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 58 675 человек - минимум с 22 января.

В Петербурге новых случаев 2 642, в Москве - 1 292, в Подмосковье - 506. В Краснодарском крае - 572, в Ставропольском крае - 285, в Крыму - 752, в Дагестане - 118, в Кабардино-Балкарии - 151, в Адыгее - 230, в Карачаево-Черкесии - 139, в Северной Осетии - 35, в Ингушетии - 36, в Чечне - 15.

Общее число инфицированных в России достигло 17 140 069.

За сутки госпитализировано 3 054 человек, на 20,6% меньше, чем накануне. Выписаны по выздоровлении за сутки 92 732 человека, за все время - 14 895 083.

Умерли за сутки 645 пациентов, с начала пандемии - 358 246.