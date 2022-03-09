СМИ: авиавласти Казахстана подняли цены на воздушные перевозки

9 мар. 11:24

Пассажирские авиаперевозки в Казахстане стали дороже – они в среднем выросли на 18% по сравнению с прошлым 2021 годом, - передает finprom.kz.

В большинстве регионов страны удорожание в секторе было весьма значительным. Так, в Восточно-Казахстанской области цены выросли сразу на 45,7% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (на 43,2%) и Туркестанская (на 34,8%) области, - передает Sputnik Казахстан.

Не изменились цены на авиаперелеты в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, а в Павлодарской и Жамбылской областях даже снизились на 14,2% и 22,2% соответственно.

Рост цен является следствием ситуации в Украине и санкций мирового сообщества против России, - заверили в Минтрансе страны.