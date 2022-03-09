Сбербанк повысил ставки по вкладам для предпринимателей

9 мар. 11:24

Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях для ИП и юридических лиц.

"Сбер значительно повысил ставки по депозитам в рублях для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В частности, по депозиту "Классический Онлайн" максимальная ставка по вкладам от 30 до 100 миллионов для юрлиц теперь составляет 17,3%, для индивидуальных предпринимателей - 15,37%", - сообщает банк.

В Сбербанке отметили, что сейчас очень важна поддержка предпринимателей, поэтому банк решил предоставить им максимально выгодные условия по вкладам.

«По нашим данным, у клиентов малого бизнеса сумма депозитов в среднем составляет до 10 миллионов рублей: по условиям вклада "Классический Онлайн" ставка по таким вкладам для юридических лиц составит 16,47%, а для ИП - до 14,6%", - рассказал директор дивизиона "малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Кроме того, Сбербанк не будет брать плату с клиентов за популярные у предпринимателей сервисы "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", "Работа.ру", "Электронный документооборот" в пакетах расчетно-кассового обслуживания.