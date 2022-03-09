"Газпром" продолжает транзит газа через Украину в штатном режиме

9 мар. 11:10

"Газпром" в штатном режиме поставляет газ для транзита через Украину, подтвердили в компании.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн кубометров на 9 марта", - уточнили в компании.

Загрузка украинского транзитного коридора остается на прежнем высоком уровне и соответствует объемам долгосрочного контракта.

В 2022 году транзит российского газа через Украину согласно контракту составит 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн куб м в сутки.