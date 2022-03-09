Армянские боевики снова обстреливали Ходжалы и Геранбой

9 мар. 10:58

С полудня 8 до утра 9 марта члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в Ходжалинском и Геранбойском районах, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"В целях предотвращения провокаций подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этих направлениях, предприняли адекватные ответные меры. Сейчас ситуация на указанных направлениях стабильна, а оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений", - говорится в сообщении.

Азербайджанская Армия ни при каких обстоятельствах не обстреливает объекты гражданской инфраструктуры, а лишь наносит точные удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований, - добавили в Минобороны страны.