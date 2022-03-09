Ночное ДТП в Кизилютровском районе унесло три жизни

9 мар. 10:34

Минувшей ночью в Дагестане в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли три человека, в том числе ребенок, - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Примерно в 23:50 в Кизилюртовском районе водитель легкового автомобиля, следуя по федеральной автодороге, допустил столкновение с бетонным ограждением. В его машину въехал другой автомобиль. В результате ДТП три человека погибли, среди них несовершеннолетний ребенок. Еще один ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Возраст детей не уточняется, на месте происшествия работают работники Кизилюртовской межрайонной прокуратуры, которые выясняют обстоятельства произошедшего.