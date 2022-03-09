Новая мечеть в Дербенте приняла первых прихожан

9 мар. 10:22

Накануне в дагестанском Дербенте открылась для прихожан новая мечеть "Халимат-хаджи" на 240 прихожан.

В мечети созданы все условия для богослужения мужчин и женщин: молельный зал оборудован системами отопления и кондиционерами, а в коридоре установлен теплый пол. Меджлис в честь открытия мечети начался с чтения Корана преподавателем Исламского университета им. шейха Абдула-Афанди Расул-хаджи Каибовым, а участие в нем приняли мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов, глава Дербентского района Мавсум Рагимов, шейх Исамутдин Эфенди, ахунд Центральной исторической джума-мечети Дербента Сейид-Хашим Миртеибов, имам Джума-мечети Дербента Шуайб-хаджи и другие, - передает "АиФ-Дагестан".

Мечеть была построена на личные средства заместителя главы Дербентского района Гаджимурада Абакарова и посвящена памяти его матери Халимат-хаджи, которая ушла из жизни в прошлом году.