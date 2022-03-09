Гуманитарный коридор из Сум продолжит действовать 9 марта

9 мар. 9:59

Гуманитарный коридор "Сумы-Полтава" продолжит работу 9 марта, об этом в Telegram написал глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9:00 до 21:00", - сообщил Живицкий.

Он напомнил, что по гуманитарному коридору можно выезжать на личном транспорте. "Дополнительно примерно на 14:00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Сумы, которые вчера поехали в первой колонне, и мы их подадим под загрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", - пояснил он.