Турция не откажется от российского газа

9 мар. 10:30

В течение более 30 лет Турция видела в России надежного поставщика газа и рассчитывает на продолжение его поставок, - заявил на полях проходящей в Хьюстоне (США) международной энергетической конференции CERAWeek заместитель министра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

"Вопрос о поставках газа достаточно также важен для нас, поскольку 45% потребностей Турции в этом ресурсе нам покрывает Россия. Как я уже говорил, РФ была надежным поставщиком газа на протяжении примерно трех с половиной десятилетий, и мы надеемся, что так и продолжится", - сказал Байрактар, добавив, что Анкара озабочена рекордными скачками мировых цен на "голубое топливо" и считает, что такая динамика несовместима с устойчивым ростом различных экономик, передает РИА Новости.

"То же самое касается и нефти. Вероятно, мы увидим макроэкономические последствия всех этих процессов", - предположил высокопоставленный турецкий чиновник, отметив, что под давлением сложной геополитической ситуации в мире мировые цены на нефть и газ в последние недели зашкаливают до рекордных уровней, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.

Замглавы турецкого Минэнерго предположил, что ограничения США в связи с событиями на Украине на импорт нефти из России окажут пагубное воздействие в том числе на другие страны и регионы.

"Мне неизвестно, какое воздействие окажет это решение… Однако все предыдущие санкции США, в том числе против Ирана, больно били по рынкам и региону, в том числе по Турции. У этих санкций будет некоторый сопутствующий эффект на другие страны и регионы", - поведал Байрактар.

"Нам необходимо, чтобы наши экономики росли. И я не думаю, что данное решение каким-то образом будет способствовать достижению этой цели", - указал замминистра энергетики Турции, предположив, что санкции окажут "ужасное" воздействие на мировой рынок нефти. В условиях спада пандемии коронавируса и восстановления мировой экономики от стран, наоборот, требуется наращивание объемов нефтедобычи.

"Заменить российскую нефть на мировом рынке будет очень трудно. Россия – крупнейший нефтедобытчик в мире", - добавил Байрактар.