ВТБ открывает вклады в юанях

9 мар. 9:40

Банк ВТБ стал предлагать вклада в китайских юанях, максимальная ставка - 8% годовых.

"С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель", - сообщает пресс-служба банка.

Срок размещения средств под ставку 8% - от трех до шести месяцев. Открыть вклад в юанях можно открыть через "ВТБ онлайн" на сумму от 100 юаней. В отделениях банка вклад можно открыть на сумму от 500 юаней.

"Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад", - уточнили в ВТБ.