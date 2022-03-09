Нефть марки Brent закрепилась на $130 за баррель

9 мар. 9:30

Мировые цены на нефть сегодня утром снова пошли в рост на ожиданиях ее недопоставок на рынок из России.

Так, по состоянию на 8:24 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,06%, до $130,62 за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI - на 1,63%, до $125,72 за баррель, - передает РИА Новости.

Высокие цены на нефть держатся на опасениях по поводу перебоев поставок нефти из-за санкций против РФ, Россия - один из крупнейших нефтедобытчиков в мире.

Напомним, накануне США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Ранее в прошлом году США импортировали из РФ в день более 670 тыс баррелей нефти и нефтепродуктов, - сообщили в американском Минэнерго.