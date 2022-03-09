Британия запретила экспорт авиационных и космических технологий в РФ

9 мар. 9:29

МИД Великобритании сообщил о том, что правительство страны объявило о введении запрета на экспорт в Россию авиационной и космической продукции и технологий вследствие начатой Москвой спецоперации на Украине.

Помимо этого в заявлении британского внешнеполитического ведомтсва говорится о том, что британским страховщикам будет запрещено предоставлять услуги российским контрагентам в указанных секторах экономики.

Кроме того, стало известно, что также "аннулируется покрытие существующих полисов", в результате чего страховые компании Великобритании "не будут иметь возможность" выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.