Большинство россиян уверены, что могут отличить фейк от правдивых новостей

9 мар. 9:28

Исследование Rambler&Co показало, что 62% россиян считают, что могут отличить фейк от правдивых новостей.

"Большинство россиян (62%) считают, что умеют отличать правдивые новости от фейков - для этого они ищут подтверждения в официальных источниках. Четверть пользователей заявляют, что у них чутье на ложь, 8% не проверяют новостную информацию, 5% советуются со своими знакомыми экспертами", - рассказали в пресс-службе компании.

Также россияне сообщили, что в условиях чрезвычайных происшествий проверяют новости несколько раз в день - 47%, постоянно - 26%.

Каждый десятый респондент читает новости, если его заинтересовал заголовок.

Россияне назвали главные признаки достоверной новости: непредвзятость (59%), ссылки на источники информации (18%), профессиональный и лаконичный язык (10%), соответствующее фото или видео (7%).

Фейковые новости раскрывают только одну точку зрения, это главный признак фейка по мнению 49% опрошенных. Также доверия не вызывают излишняя эмоциональность (26%), ссылки на неофициальные источники (19%).

Новости россияне чаще всего узнают из онлайн-СМИ (43%), по телевидению и радио (25%), из каналов в мессенджерах (16%), из групп в соцсетях (14%).

В опросе, который проводился на ресурсах Rambler&Co с 1 по 4 марта, приняли участие свыше 458,5 тыс человек.