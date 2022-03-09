Никол Пашинян улетел во Францию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Париж с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте главы кабмина республики.

В делегацию во главе с Пашиняном вошли министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян и другие должностные лица.

Запланирована встреча премьера Армении с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Париже состоится форум "Амбиции: Армения-Франция", на нем стороны обсудят вопросы развития и расширения взаимодействия в различных сферах.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, у визита Пашиняна во Францию есть две причины.



"Уже сегодня, 9 марта, он должен встретиться с Эммануэлем Макроном. Визит сопряжен не с только с армяно-французским контекстом, сколько с азербайджано-армяно-французским. Как известно, Азербайджан отнесся крайне сурово к позиции Франции во время Карабахской войны, однако позже президент Ильхам Алиев решил через Париж протянуть некую руку переговоров Еревану. Так, в недавнем письме по поводу 30-летия восстановления дипломатических отношений с Францией президент Азербайджана, обращаясь к президенту Франции, выразил положительное отношение к возможности переговоров между Баку и Ереваном", - напомнил эксперт.



"Можно ожидать, что Пашинян попросит Макрона выступить медиатором в вопросе демаркации границ и в других необходимых вопросах, связанных с существованием Армении после поражения в Карабахской войне. Скорее всего, такой протокол переговоров может быть связан со вполне открытой позицией Ильхама Гейдаровича. И это действительно важно, поскольку получается, что первым инициативу проявил Баку, а не Ереван. С другой стороны, неясно, насколько можно верить подобным поступкам Пашиняна и армянских элит. Если лично Пашиняну верить еще как-то можно, потому что он ставил свои подписи под всеми договоренностями, начиная с Трехстороннего заявления от ноября 2020 года, то в целом силы с Армении пытаются подготовиться к реваншу", - обратил внимание Александр Артамонов.



"Для этого Ереван ищет любые пути для привлечения западных инвестиций в оружейную отрасль, желая построить собственную программу боевых беспилотников и поднять уровень армянской армии. Я думаю, это может стать второй темой переговоров Пашиняна в Париже, ведь Франция входит в четверку крупнейших поставщиков оружия в мире, занимая 3-4 место. Мы знаем изначально непримиримую позицию Макрона, которая привела к потере позиций французского капитала в Азербайджане, вплоть до ухода с закавказского рынка концерна Total. По сути, две темы переговоров находятся в определенной оппозиции – посредничество Макрона в переговорах между Баку и Ереваном и возможность закупки вооружений и передачи ноу-хау в оборонной отрасли от Франции к Армении", - заключил он.