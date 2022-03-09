СМИ: главы МИД России и Украины проведут встречу в Анталье

9 мар. 9:14

Сегодня на полях Анталийского форума в Турции планируется контакт глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планировались ряд двусторонних встреч, они все актуальны и подтверждены... В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой - человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

Напомним, Сергей Лавров сегодня вылетает в Турцию для участия в Анталийском форуме.