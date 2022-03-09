Япония может выйти из сахалинских нефтегазовых проектов

9 мар. 8:51

Министр промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил, что в Токио могут рассмотреть возможность выхода из сахалинских нефтегазовых проектов.

Как заявил министр на заседании парламента в среду, Токио может пойти на такой шаг, если он поспособствует урегулированию ситуации вокруг Украины.

Ранее Хагиуда отметил, что проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" "будут фактически замороженными" после того, как из них выйдут Exxon Mobil и Shell, которые уже сообщили о таких планах.

По словам министра, "если санкции против России не окажут на нее существенного влияния, "то это было бы бессмысленно".

СМИ в Токио сообщают, что информации о том, что японские торговые фирмы Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, владеющие долями в проекте "Сахалин-2" планируют выход из проекта нет.

Японский консорциум Oil and Gas evelopment (SODECO) также не сообщал о прекращении участия в проекте "Сахалин-1".