МИД: высокотехнологичные отрасли России не останутся в изоляции

9 мар. 8:42

Санкции Запада не приведут к изоляции высокотехнологичных отраслей России, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом.

"Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции – у нас были, есть и остаются партнеры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики", - заявил Биричевский.