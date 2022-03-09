В Турции ждут роста цен на нефть из-за антироссийских санкций Запада

9 мар. 8:25

Мировые цены на нефть продолжат расти после введения Западом экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, считает замглавы Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар. Об этом он заявил на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

"Да. Такова простая математика - если предложение сокращается, цены идут вверх", - сказал Байрактар, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего роста цен на нефть.

В последние дни мировые цены на нефть бьют рекорды, постепенно приближаясь к пиковым, зафиксированным 11 июля 2008 года.