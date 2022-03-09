РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Напитки Coca-Cola и PepsiCo уходят из России

Напитки Coca-Cola и PepsiCo уходят из России

Компании Coca-Cola и PepsiCo приняли решение о временной приостановке деятельности в России.

Coca-Cola прекращает ведение дел в России, компания будет следить и оценивать ситуацию по мере ее развития.

"Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda", - сообщается на сайте PepsiCo.

Отметим, что PepsiCo Inc. является владельцем брендов Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos и Doritos.

Продажи молока и детского питания в России продолжатся, уточнили в компании.

1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version