Напитки Coca-Cola и PepsiCo уходят из России

9 мар. 8:11

Компании Coca-Cola и PepsiCo приняли решение о временной приостановке деятельности в России.

Coca-Cola прекращает ведение дел в России, компания будет следить и оценивать ситуацию по мере ее развития.

"Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda", - сообщается на сайте PepsiCo.

Отметим, что PepsiCo Inc. является владельцем брендов Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos и Doritos.

Продажи молока и детского питания в России продолжатся, уточнили в компании.