В Казахстане изменили регламент торгов по паре тенге - доллар из-за волатильности

9 мар. 7:52

Национальный банк Казахстана и АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) выступили с совместным заявлением об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США на 9 марта 2022 года.

Торги по валютной парой откроются в среду в 15:00 по времени города Нур-Султан и пройдут в формате франкфуртского аукциона.

"Данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов. Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации", - говорится в заявлении Нацбанка и KASE, пишет "Казинформ".