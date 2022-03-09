США продолжат импортировать российский уран?

9 мар. 7:20

США запретили импорт российских энергоносителей, однако для урана делается исключение, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Издание сообщает, что американская энергетическая промышленность зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана - они поставляют примерно 50% урана, используемого на атомных электростанциях США. В связи с этим представители энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России.

Reuters подчеркивает, что в США сейчас нет производства или переработки урана.

Отметим, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей уран не упоминается.