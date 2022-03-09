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США продолжат импортировать российский уран?

США продолжат импортировать российский уран?

США запретили импорт российских энергоносителей, однако для урана делается исключение, пишет Reuters со ссылкой на источник.

Издание сообщает, что американская энергетическая промышленность зависит от России и ее союзников Казахстана и Узбекистана - они поставляют примерно 50% урана, используемого на атомных электростанциях США. В связи с этим представители энергетической отрасли настаивают, чтобы Белый дом не запрещал импортировать уран из России.

Reuters подчеркивает, что в США сейчас нет производства или переработки урана.

Отметим, что в опубликованном Белым домом документе о запрете российских энергоносителей уран не упоминается.

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