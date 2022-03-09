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Проект "Клипы ВКонтакте" показал двукратный рост 

Проект &quot;Клипы ВКонтакте&quot; показал двукратный рост 

Российская соцсеть "ВКонтакте" зарегистрировала двукратный рост просмотров и загрузок новых видео в Клипах. Такое сообщение распространила пресс-служба ВК.

Параллельно наблюдаются массовые регистрации авторов контента с других платформ и увеличение активности клиперов, давно пользующихся платформой. 

"Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах ВКонтакте с общим призовым фондом 100 млн рублей", - добавила администрация соцсети.

2375 просмотров
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