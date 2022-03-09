Проект "Клипы ВКонтакте" показал двукратный рост 

9 мар. 7:05

Российская соцсеть "ВКонтакте" зарегистрировала двукратный рост просмотров и загрузок новых видео в Клипах. Такое сообщение распространила пресс-служба ВК.

Параллельно наблюдаются массовые регистрации авторов контента с других платформ и увеличение активности клиперов, давно пользующихся платформой.

"Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в Клипах ВКонтакте с общим призовым фондом 100 млн рублей", - добавила администрация соцсети.