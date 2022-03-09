Центробанк ограничил выдачу средств в валюте

9 мар. 6:39

Российский рынок наличной валюты закрыт на полгода, в Центробанке не исключает, что такое положение вещей сохранится и дольше.

С 9 марта по 9 сентября регулятор устанавливает следующее ограничение: с валютных вкладов или счетов граждан снять в наличной валюте можно до $10 тыс, остальное - в рублях по текущему курсу.

По данным Центробанка, около 90% держателей валютных счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте - их вклады не превышают сумму в $10 тыс.

Отмечается, что до 9 сентября валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

Хранить средства на валютных вкладах или счетах можно как и прежде, также можно открывать новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

На полгода банки России приостанавливают продажу наличной валюты гражданам, покупка валюты у населения продолжится.