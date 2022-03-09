Лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии отказались говорить с Байденом

9 мар. 6:28

Шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман отказались от отдельных телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Белый дом пытался организовать соответствующие переговоры, но оба лидера отказались говорить с американским президентом.

На прошлой неделе лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отношения США и двух стран Персидского залива остаются напряженными в связи с отсутствием поддержки Белым домом в войне в Йемене, а также с возобновлением переговоров по ядерной сделке с Ираном.