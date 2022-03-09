Иран укрепляет вооруженные силы

Иранские законодатели одобрили законопроект о предоставлении $5 млрд на укрепление обороноспособности страны, пишет Caspian News.

В ходе рассмотрения доходной части бюджета на 2022 год, иранские депутаты решили, что правительству необходимо выделить €4,5 млрд из финансовых ресурсов Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) для укрепления оборонной мощи и программ стратегических оборонных исследований. Депутаты также решили, что в соответствии со статьей 110 конституции, военнообязанные, проживающие за границей и чей призыв на военную службу был начат пять лет назад, могут получить освобождение от военной службы, выплатив €15 тыс.

За последние десятилетия Иран разработал оборонную программу и в настоящее время производит различные виды оружия и военной техники, планируя наращивать оружейный экспорт.

5 марта Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили о двух подземных базах с ракетами и беспилотниками, построенных высоко в горах. Впервые Воздушно-космические силы КСИР рассказали о подобных объектах. На базах-туннелях размещены ракетные системы класса ”поверхность-поверхность”, передовое оборудование, а также наступательные дроны, которые могут вмешиваться в работу радаров и сетевых систем обороны. Кроме них на базах также есть БПЛА дальностью 2 тыс. километров, реактивные системы запуска двух ракет и пусковые установки для запуска БПЛА.

”Наша ракетная мощь и возможность запускать одновременно несколько ракет увеличились в 6-7 раз. Продолжительность подготовки ракет к запуску и интервалы между запусками снизились значительно”, - сказал Амир-Али Хаджизаде во время презентации подземных баз.

Рассказывая о преимуществах базы, командир отметил, что с нее может одновременно вылетать до 60 дронов: "Поскольку дальность наших БПЛА велика и не ограничена, у нас нет лимитов в отношении целей. Мы можем поражать вражеские объекты”.

6 марта Иран представил новый дрон-самоубийцу Meraj 504. Беспилотник может нести взрывчатку массой до 2,5 кг на расстояние до 100 км. Это улучшенная и более экономичная версия Meraj 204, разработанного в 2017 году Организацией джихада по исследованиям и самообеспечению КСИР.

Согласно рейтингу Global Firepower, Иран на 14 месте среди 140 стран по мощности вооруженных сил.