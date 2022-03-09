Торговле Киргизии и Казахстана с Китаем мешает контрабанда

Воздействие антироссийских санкций на экономики Казахстана и Киргизии растет, но есть и хорошие новости. Торговля с Китаем вернулась на допандемический уровень после серьезного падения и несмотря на сохраняющиеся проблемы на границе, пишет Eurasianet.

Заместитель председателя правительства Синьцзянского автономного региона, который граничит с Центральной Азией, Лю Суше рассказал о восстановлении торговли в ходе видео-конференции с первым заместителем председателя Кабинета министров Киргизии Арзыбеком Кожошевым. Лю Суше утверждает, что объем товаров, проходящих через Торугарт и Иркештам, два киргизско-китайских сухопутных перехода, которые обеспечивают практически всю торговлю между двумя государствами, восстановился до допандемического уровня. Лю не представил никаких цифр, но официальные данные двух стран подтверждают его заявления, хотя статистики и отражают огромные расхождения, которые эксперты связывают с контрабандой.

По данным главного таможенного управления Китая, торговля с Киргизией и Казахстаном вернулась на допандемический уровень. В 2021 году товарооборот между Китаем и Киргизией достиг $7,5 млрд, увеличившись на 18% с $6,37 млрд в 2019 году. В 2020 году торговля упала более чем наполовину, до $2,9 млрд.

По данным Национального статистического комитета Киргизии, торговля восстановилась до $1,5 млрд, что чуть меньше $1,8 млрд, зафиксированных в 2019 году, но больше $780 млн в 2020 году.

Китайская статистика считается более надежной, поскольку Киргизия, как и соседний Казахстан постоянно сообщает данные, которые расходятся с китайскими на миллиарды долларов.

Бишкек зафиксировал торговый оборот на $60 млрд меньше, чем Китай, за последние два десятилетия с 2001 по 2020 годы, в прошлом месяце сообщило независимое бишкекское издание Kaktus, проанализировавшее данные.

Основной торговый оборот состоит из китайского экспорта в Центральную Азию, большая часть которого направляется в третьи страны. Киргизские чиновники винят в несоответствии метод сбора данных, однако многие уверены в том, что проблема в безудержной контрабанде.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал влияние контрабанды и заявил о необходимости борьбы с ней. Несоответствие данных, опубликованных Казахстаном и Китаем за последние три года составляет $20 млрд.

Несмотря на контрабанду, китайско-казахская торговля тоже вернулась к допандемическому уровню.

По данным китайской таможни, в прошлом году торговый оборот составил $25,2 млрд, увеличившись с $ 22,3 млрд в 2019 году. Казахстан сообщил о росте до $18,1 млрд в 2021 году с $14,7 млрд в 2019 году.

Если Казахстан и Киргизия смогут остановить контрабандистов на своих границах и перенаправить прибыль, которую получает организованная преступность, в собственную казну, их экономики смогут прочувствовать преимущества торговли с Китаем.