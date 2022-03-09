Часть школ Кубани получат цифровую инфраструктуру

9 мар. 5:25

В нынешнем 2022 году 76 школ Краснодарского края оборудуют цифровой инфраструктурой, остальные оснастят ею в будущем 2023 году, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кубань получит более 1,3 млрд рублей на установку систем видеонаблюдения за входными группами и беспроводного интернета в школах.

"Цифровая инфраструктурная база появится в школах Анапы, Краснодара, Новороссийска и Сочи, а также Динского и Северского районов. Современное образование невозможно без внедрения в учебу информационных технологий. Также развитие IT-инфраструктуры позволит расширить возможности образовательного процесса и безопасность наших школьников", – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

Напомним, с 2019 года на Кубани подключили к высокоскоростному интернету уже 935 школ.