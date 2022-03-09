Ставропольскими строительными проектами займется новый институт

9 мар. 1:05

На Ставрополье создан краевой проектный институт, который займется проектированием объектов по госзаказу, - сообщили в Минстрое Ставропольского края.

"В Ставропольском крае теперь есть государственное бюджетное учреждение "Проектный институт". Новая подведомственная организация краевого Минстроя займется архитектурно-строительным проектированием, выполнением инженерных изысканий для подготовки проектной документации по объектам, строящимся или реконструирующимся за счет средств краевого бюджета. К полноценной работе "Проектный институт" сможет приступить уже этой весной", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказ".

Уже ведется подбор персонала новой структуры и закупка техники. Сотрудники института будут создавать цифровые модели объектов, строящихся за бюджетный счет, проводить предпроектную подготовку, мониторинг технического состояния зданий, авторский надзор и сопровождение проектов. Также создание проектного института позволит ускорить проектирование и сократит сроки возведения новых строительных объектов.

Это позволит создавать качественные проекты строительства, так как ранее такие проекты зачастую содержали грубые ошибки и недочеты, которые значительно затрудняли ход строительства, - рассказал министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.