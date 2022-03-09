Жителей Дагестана приучат к платежной дисциплине

9 мар. 3:45

В Дагестане появится единая база абонентов ресурсоснабжающих организаций, - сообщил заместитель Минэнергетики Дагестана Теймур Салаватов.

"В рамках реализации программы органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Дагестана и ресурсоснабжающими организациями проводится работа по выверке и верификации баз данных абонентов. Она предусматривает составление и свод единой абонентской базы, включающей более 1 млн абонентов - как физических, так и юридических лиц", - говорится в сообщении министерства энергетики и ЖКХ Дагестана передает ТАСС.

Это позволит актуализировать базу абонентов-должников и усилить работу с ними, сформировать реестр бесхозяйных объектов энергетики и ЖКХ с их последующей передачей сетевым или газораспределительным компаниям, а также выявить несанкционированное подключение к электросетям и добиться увеличения объема безналичных платежей за коммунальные услуги.

По данным республиканского Минэнерго, средний уровень платежей за предоставленные услуги в сфере ЖКХ в Дагестане в настоящее время составляет 74%, а общая задолженность потребителей перед предприятиями ЖКХ - 33,1 млрд рублей, из них задолженность населения - более 24,1 млрд рублей.